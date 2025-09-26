رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطلع على مبادرات المركز الوطني للتأهيل

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ اطلع معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على جهود ومبادرات “المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي” لتطوير خدماته العلاجية والتأهيلية المقدَّمة للمرضى وتعرف على أبرز برامجه.

واستمع معاليه خلال زيارة للمركز إلى شرح حول أبرز برامج المركز وقام بجولة في مرافقه المتنوعة، بما في ذلك المختبر والصيدلية وغيرها من المرافق التي تسهم في تعزيز تجربة المريض داخله.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود النوعية التي يبذلها المركز الوطني للتأهيل في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مؤكداً حرصه على تعزيز التنسيق المشترك، وإبرام شراكات عملية تُسهم في الحد من آفة المخدرات وحماية أفراد المجتمع.

من جانبه أكد سعادة يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل مواصلة المركز تطوير برامجه وخدماته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب التعاون مع الجهات الوطنية المعنية من أجل مجتمع صحي وآمن وخالٍ من المخدرات.