مبادرة عام المجتمع تطلق "أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير" بالتعاون مع فرجان دبي

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ أطلقت “مبادرة عام المجتمع” "أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير" التي تم إعدادها عبر حملة وطنية بالتعاون مع “فرجان دبي” وتمزج بين الموسيقى والذاكرة والسرد الثقافي لتشكّل لحنًا جديدًا لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له.

كانت “مبادرة عام المجتمع” قد دعت جميع الأفراد من مختلف أنحاء الدولة إلى الإسهام في تصميم الأغنية - التي شارك في إعدادها طلاب المدارس والشعراء والمغنون الهواة والموسيقيون - وهو ما عكس روح الانتماء والتعاون في دولة الإمارات.

وعبر هذه المشاركة المجتمعية، تمكنت (فرجان دبي) من جانبها من إثراء الأغنية بمشاركة أصوات الأطفال المبهجة ودمج إيقاعات تراثية أصيلة لتصبح الأغنية تعبيرًا حقيقيًا عن قصص الحياة اليومية في أنحاء الإمارات.

وقالت علياء الشملان، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمبادرة فرجان دبي:"في فرجان دبي، نؤمن بأن أقوى القصص هي تلك المتجذّرة في تفاصيل الحياة اليومية، والمتبادلة بين الجيران والأسر والأصدقاء”.

وأضافت أن "أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير" تجسد هذه اللحظات المتميزة ذاتها، إذ تحمل في طياتها الأصوات والذكريات والتفاصيل الثقافية التي تشكّل ملامح الحياة في دولة الإمارات ومن خلال تعاوننا مع مبادرة عام المجتمع تمكّنا من تحويل هذه الإسهامات المحلية إلى عمل مجتمعي أصيل".

وأشارت إلى أن"أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير" متاحة الآن للجميع لمشاركتها واستخدامها عبر مختلف المنصات وحثت المدارس والعائلات والمجتمعات على التغني بها ومشاركتها مع بعضهم بعضا وجعلها جزءًا من كل احتفال.