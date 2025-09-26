دوري الإمارات "لونجين" لقفز الحواجز ينطلق غدا في الشارقة

الشارقة في 26 سبتمبر/وام/ تنطلق غدا منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ 14، في مركز الشارقة للفروسية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين.

يشهد برنامج الموسم الجديد (2025 ـ 2026) سبع عشرة منافسة أسبوعية، تنطلق بالشارقة للفروسية غدا، وتختتم ببطولة الإمارات على ميادين صالة أكاديمية بوذيب يوم 3 مايو 2026.

ويتنافس فرسان وفارسات قفز الحواجز، غدا السبت وبعد غد الأحد بمركز الشارقة للفروسية، في 10 منافسات، حسب كل فئة، على الألقاب، بإجمالي جوائز تبلغ 170 ألف درهم.

وتنطلق الفعاليات بمواصفات المرحلتين الخاصة غدا، على حواجز 80 سم وحتى 135 سم، بينما يتضمن اليوم الثاني مواصفات المرحلتين في 3 منافسات متتالية، بالإضافة إلى منافستين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على مسارات يصل ارتفاع حواجزها إلى 140 سم لفرسان المستوى الأول.

ويستضيف نادي الشارقة للفروسية خلال الموسم 4 منافسات أسبوعية على ميادينه الداخلية والخارجية، إذ تنطلق الأولى غدا، والثانية نهائي النسخة الـ13 لدوري لونجين على مدى 3 أيام من "10 إلى 12 أكتوبر المقبل"، بالإضافة إلى منافستين خلال شهر أبريل 2026.

وتشهد أكاديمية بوذيب للفروسية 4 منافسات أسبوعية لقفز الحواجز، إذ تنطلق بطولتان في أكتوبر 2025، والثالثة في أبريل 2026، والرابعة بطولة الإمارات والمخصصة لفرسان الإمارات على مدار 3 أيام من 1 إلى 3 مايو المقبل.

وتقام في الموسم 7 منافسات أسبوعية أخرى على 3 ميادين تنطلق الأولى في نادي العين للفروسية والرماية خلال نوفمبر 2025، بينما تقام 3 منافسات بنادي أبوظبي للفروسية في نوفمبر وديسمبر 2025، ومارس 2026.

ويحتضن منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي 3 منافسات أيضاً في نوفمبر 2025، ويناير وفبراير 2026، بالإضافة إلى منافستين أسبوعياً على ميادين مركز الإمارات للفروسية في دبي، الأولى بنهاية فبراير وأول مارس 2026، والثانية منتصف مارس المقبل.