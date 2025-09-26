الشارقة يفوز على كاليفورنيا إيجلز في افتتاح مشواره بمونديال اليد

القاهرة في 26 سبتمبر/ وام/ افتتح فريق الشارقة مشواره في بطولة العالم للأندية للرجال لكرة اليد المقامة حاليا في جمهورية مصر العربية بالفوز على فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 35 / 30 ويلتقي في مباراته الثانية فريق ماجديبورج الألماني يوم الأحد المقبل.

تقام منافسات البطولة في صالة العاصمة الإدارية بالمدينة الأولمبية بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.