أبطال الشرطة يتألقون ببطولة السباحة والإنقاذ بنسختها الـ11

دبي في 26 سبتمبر/وام/ اختتمت منافسات بطولة الشرطة للسباحة والإنقاذ بنسختها الحادية عشرة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في مجمع حمدان الرياضي بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للسباحة بمشاركة 82 سباحاً ومنقذاً يمثلون 12 فريقاً من مختلف قطاعات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية بالدولة، إلى جانب القيادة العامة للدفاع المدني وقيادة قوات الأمن الخاصة والإقامة وشؤون الأجانب وفريق جهاز أمن الدولة – دبي.

شهدت البطولة تنافساً قوياً في ثمانية سباقات متنوعة شملت السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة، إضافة إلى مسابقات التتابع والإنقاذ الفردية والجماعية.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز جهاز أمن الدولة – دبي بالمركز الأول بمجموع نقاط بلغ 102 نقطة، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وحلت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

وتوج سعادة العميد أحمد محمد مرداس مديرالإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي الفائزين بالمسابقات بحضور سعادة العميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية الذي أكد أن البطولة تعكس روح التنافس الشريف بين الفرق وتعزز اللياقة البدنية والجاهزية الميدانية لعناصر الشرطة وتسهم في تطوير مهارات السباحة والإنقاذ لدى المشاركين.

وأوضح أن البطولة بنسختها الحادية عشرة تعد محطة مهمة لصقل مهارات رجال الشرطة وتعزيز جاهزيتهم الميدانية وتسهم في رفع مستوى الاحترافية واللياقة البدنية لديهم بما يعكس التزام اتحاد الشرطة الرياضي بتطوير قدرات منتسبي الوزارة والقيادات الشرطية والارتقاء بمستوى الاحترافية لديهم.