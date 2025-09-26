فوز عجمان والظفرة في الجولة الخامسة لدوري المحترفين

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام / فاز فريق عجمان الليلة على بني ياس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بني ياس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع عجمان رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما ظل بني ياس دون أي رصيد من النقاط.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، تغلب الظفرة على ضيفه البطائح 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد حمدان بن زايد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد البطائح عند 3 نقاط.