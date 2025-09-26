الإمارات واليونان تعززان التعاون في مجالي الرقابة ومكافحة الفساد

أثينا في 26 سبتمبر/ وام / وقع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين مع نظيريه في اليونان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالي الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد.

وتأتي هذه الخطوة بحسب بيان صحفي صادر اليوم في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وفد جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، تم توقيع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات اليونانية، حيث التقى معاليه مع سوتيريا نتوني رئيسة المحكمة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المهني بين الطرفين من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الكوادر المختصة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على الاقتصادات والمجتمعات.

كما تم توقيع مذكرة تعاون أخرى مع الهيئة الوطنية للشفافية في اليونان، خلال لقاء معالي رئيس الجهاز مع معالي ألكساندرا روجاكو محافظ الهيئة.

وتركز هذه المذكرة على دعم الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام، تأكيداً على التزام البلدين بمكافحة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود.

وتجسد مذكرتا التفاهم العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، والتي تحفل بسجل من التعاون في مجالات التدقيق ومكافحة الفساد، مما يعكس الرؤية المشتركة للبلدين في مواجهة التحديات العالمية بفعالية.