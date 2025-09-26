اتفاقية تعاون رياضي بين ناديي خورفكان و6 أكتوبر المصري

القاهرة في 26 سبتمبر/ وام / وقع نادي خورفكان الرياضي الثقافي اتفاقية مع نادي 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الرياضية والثقافية بين الناديين، وتبادل الخبرات، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، إلى جانب صقل المواهب الشابة وتنظيم المبادرات والفعاليات المشتركة، بما يسهم في دعم مسيرة الرياضة في البلدين الشقيقين.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومعالي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، والدكتور عبداللطيف صبحي محمد رئيس نادي 6 أكتوبر المصري، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان، منهم خميس النقبي أمين السر العام، وأحمد ناصر النقبي رئيس لجنة الخدمات المساندة.

ويعكس هذا التعاون عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويعد خطوة إستراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الرياضي، وفتح مجالات جديدة للتنمية والتأهيل، مؤكداً الدور الحيوي للرياضة في تعزيز أواصر التقارب والتواصل بين الشعوب.