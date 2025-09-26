هزاع بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف أحمد هزاع أحمد المهيري

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام / حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه هزاع أحمد محمد بن مايد المهيري، في مجلس البطين بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبدالله محفوظ أحمد النعيمي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.