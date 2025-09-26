البديوي ووزير خارجية البرتغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون

نيويورك في 26 سبتمبر/ وام / بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في نيويورك مع باولو رانجيل وزير خارجية البرتغال سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والبرتغال، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العلاقات الخليجية - الأوروبية، واتفق الجانبان على تحديد موعد خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرة التفاهم اُتُّفِق عليها بين الجانبين.

وأعرب معالي الأمين العام عن تطلعه للاجتماع الوزاري المشترك الذي سيعقد في دولة الكويت يوم 6 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2024، مشددًا على أهمية أن تترجم مخرجات هذه القمة إلى خطوات ملموسة ونتائج حقيقية.

-خلا-.