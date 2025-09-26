أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال ربيع الأول الماضي

مكة المكرمة في 26 سبتمبر/ وام / بلغ عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول 1447هـ، “53,572,983” زائرًا حسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ 17,560,004 مصلين منهم 91,753 مصليًا في حجر إسماعيل “الحطيم”، فيما بلغ عدد المعتمرين 12,146,516 معتمرًا.

وبلغ عدد المصلين بالمسجد النبوي 20,701,560 مصليًا منهم 1,002,049 مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من أدى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 2,071,101 زائر.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

-خلا-.