فوز الريان وكاظمة والوحدة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

دبي في 26 سبتمبر/ وام / واصلت بطولة الأندية العربية لكرة السلة بنسختها الـ37، التي يستضيفها نادي النصر على صالة راشد بن حمدان، منافساتها اليوم بإقامة مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات.

ففي المجموعة الرابعة، حقق الريان القطري الفوز على الحكمة اللبناني بنتيجة 86-81، فيما تغلب الوحدة السوري على البشائر العماني 79-74 وفي المجموعة الثالثة، افتتحت مباريات اليوم بفوز كاظمة الكويتي على السيب العماني بنتيجة 82-73.

وتتواصل البطولة غداً السبت بإقامة 4 مباريات ضمن اليوم الثالث، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع المنامة البحريني، ثم يواجه النصر القادسية الكويتي، يعقبها لقاء حمص الفداء السوري مع شعب حضرموت اليمني، على أن تختتم المنافسات بلقاء الأنطوني اللبناني مع الكويت الكويتي.