منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار " معرض التجارة الرقمية"

هانغتشو في 27 سبتمبر/ وام/ تستعرض مجموعة من الشركات الإماراتية المعنية بالابتكار والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والحلول الحكومية الذكية، المشاركة ضمن جناح الدولة في المعرض العالمي للتجارة الرقمية المقام حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، منتجاتها في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

ومن المنصات التي حظيت بإقبال كبير من زوار المعرض، منصة شركة "هكس برايم لتقنية المعلومات"، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والتي أبرزت أن الإمارات قطعت شوطا طويلا في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأنها تدعم كل الشركات الوطنية والخاصة، الصغيرة والمتوسطة المعنية بهذه المجالات، بما يسهم في توفير حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد عبد الله حمد سعيد لوتاه، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “هكس برايم”، أهمية المشاركة في هذا الحدث البارز لتسليط الضوء على قدرة الشركات الإماراتية في تصدّر مجالات التقنية الحديثة، لافتا إلى أن الإقبال الكبير الذي تشهده منصات هذه الشركات خلال المعرض، ما يعكس ثقة العالم المتزايدة بالخبرات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات.

وأضاف أن المشاركة في المعرض تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم الشركات الوطنية في الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورالكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات التكنولوجية على الساحة الدولية، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في مجالات التقنية والأمن السيبراني.

وأوضح أن “هكس برايم”، التي تأسست في نهاية عام 2019، تسعى إلى توفير حلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني، خاصةً للجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة.