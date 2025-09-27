خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة موزة أحمد السبوسي

العين في 27 سبتمبر/ وام / قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة موزة أحمد محمد بن كراز السبوسي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته منزل الفقيدة في الهيلي في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.