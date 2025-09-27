منصة "صاغة الإمارات".. تصاميم تراثية فريدة في "معرض الساعات والمجوهرات"

الشارقة في 27 سبتمبر/ وام / سجلت منصة "صاغة الإمارات" حضورها اللافت ضمن فعاليات النسخة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة حتى 28 سبتمبر الحالي وذلك من خلال مشاركة نخبة من المصممين والمصممات الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة يعرضون أحدث ابتكاراتهم في عالم الذهب والمجوهرات ضمن المنصة التي تتيحها غرفة الشارقة دعمًا للمواهب المحلية في هذا القطاع وإبرازا لإبداعاتهم أمام المشاركين في هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 500 عارض من مختلف دول المنطقة والعالم.

وشهدت المنصة هذا العام ارتفاعاً في عدد المصممين الإماراتيين المنتسبين والذي بلغ 530 مصمما ومصممة بزيادة وصلت إلى نحو 35% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على منصة "صاغة الإمارات" والدور المتزايد الذي تؤديه في دعم وتمكين المواهب الإماراتية الشابة من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع وفرص للعرض والترويج في أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمنت مشغولات العارضين الإماراتيين مجموعة من التصاميم الإبداعية التي عكست تنوع الأساليب والرؤى الفنية للمصممين المشاركين حيث شملت المعروضات قطع ذهبية فاخرة مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة وتصاميم تراثية مستوحاة من الثقافة الإماراتية إلى جانب مجوهرات عصرية تناسب مختلف الأذواق والمناسبات وحرص المصممون على تقديم قطع تواكب موسم وأخرى مستوحاة من عناصر البيئة المحلية مثل "الحيول" و"المندوس" ليمنح المعرض بعدًا فنيًا يجمع بين الأصالة والحداثة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن النمو المستمر في عدد المنتسبين إلى منصة "صاغة الإمارات" يعكس مدى نجاح المبادرة في الوصول إلى شريحة واسعة من المصممين والمصممات وتحقيق أثر ملموس في تطوير هذا القطاع الحيوي مؤكدا ًأن غرفة الشارقة ستواصل دعمها للمبادرات التي تعزز من مكانة المنتجات الإماراتية وتفتح أمامها آفاقًا جديدة في الأسواق العالمية.

من جانبها قالت منى سلطان السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" إن من أبرز مؤشرات نجاح المنصة انتقال عدد من المصممين الذين كانت بداياتهم ضمن "صاغة الإمارات" إلى المشاركة هذا العام بمنصات عرض مستقلة داخل المعرض بعد أن نجحوا في تأسيس علامات تجارية تحمل رؤيتهم الخاصة وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة الشارقة في دعم ريادة الأعمال الإبداعية وتحويل الطاقات الإماراتية الشابة إلى قصص نجاح واقعية في قطاع الذهب والمجوهرات.