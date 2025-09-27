"الإمارات لألعاب البليارد.. نقلة نوعية على مستوى التنظيم والإنجازات

دبي في 27 سبتمبر/ وام / حققت رياضات البليارد في دولة الإمارات “البلياردو والسنوكر” خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية على مستوى التنظيم والإنجازات، بفضل جهود اتحاد الإمارات لألعاب البليارد في توسيع قاعدة اللاعبين، وصقل المواهب، وتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل الإقليمية والدولية.

وانطلق النشاط المؤسسي للعبة عام 1988 تحت مسمى جمعية الإمارات للبلياردو والسنوكر، قبل أن يتحول إلى اتحاد رسمي حظي باعتراف الاتحادات الآسيوية والدولية في التسعينات من القرن الماضي، ومع اتساع قاعدة اللاعبين وتنوع الفروع، جرى اعتماد المسمى الحالي "اتحاد الإمارات لألعاب البليارد" ليعكس رؤية شاملة تتماشى مع البرامج التعليمية والمجتمعية في الدولة.

وأطلق الاتحاد، بعد إعادة تشكيل مجالسه الإدارية، إستراتيجية تطوير شاملة ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تمكين المرأة عبر تأسيس منتخب وطني نسائي وتنظيم برامج تأهيلية وبطولات خاصة، وتطوير الناشئين والشباب من خلال أكاديميات متخصصة تعنى بصقل المواهب، وتعزيز التدريب والتحكيم وفق معايير الاتحادين الآسيوي والدولي، وبناء شراكات تعليمية ومجتمعية لترسيخ الدمج الرياضي ودعم استدامة اللعبة، إضافة إلى توسيع البطولات المحلية ورفع مستواها الفني والتنظيمي، مع استضافة فعاليات دولية كبرى.

وسجلت منتخبات الإمارات للبليارد والسنوكر حضوراً لافتاً في البطولات الإقليمية والقارية، وحققت ميداليات متعددة في بطولات العرب وآسيا، كما استضافت الدولة فعاليات كبرى أسهمت في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

ويعد محمد شهاب من أبرز النجوم الذين رفعوا راية الدولة، حيث أحرز فضية بطولة العالم للأساتذة 2023 في الدوحة، وذهبية فردي السنوكر في بطولة غرب آسيا في البحرين 2025، وذهبية مسابقة الست كرات في البطولة العربية بالرياض 2024، وكذلك محمود شريف الذي تُوّج بذهبيتين في البطولة العربية 2025 في المغرب، ومحمد الجوكر الذي توج مع محمد شهاب بذهبية مسابقة زوجي السنوكر في البطولة العربية 2025.

وحصد المنتخب الوطني للبليارد والسنوكر 10 ميداليات في بطولة العرب 2024 بالرياض “3 ذهبيات، 2 فضيات، 5 برونزيات”، كما حصد المنتخب 8 ميداليات في البطولة العربية 2025 بمدينة طنجة المغربية “4 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين” مما أكد قوة حضور الإمارات عربياً وقارياً.

وعلى صعيد الاستضافات، ينظّم اتحاد الإمارات لألعاب البليارد سنوياً فعاليات دولية بارزة أبرزها Q Tour Middle East والتي تؤهل الفائزين بها للمشاركة في بطولات المحترفين العالمية.

ويواصل الاتحاد، تنفيذ خطة تطويرية شاملة للدورة الانتخابية 2024–2028، مع تفعيل لجان متخصصة لضمان سرعة ودقة في تطبيق الإستراتيجية.

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لألعاب البليارد، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منظومة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة اللاعبين، ونشر اللعبة على نطاق أوسع داخل الدولة، إلى جانب استقطاب المزيد من المواهب الشابة.

وأكد العمل على بناء منظومة رياضية حديثة تستند إلى التخطيط العلمي، وتركز على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للاعبين والمدربين، إلى جانب إطلاق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رياضية ومجتمعية.

وأوضح أن رؤية الاتحاد تقوم على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية في ألعاب البليارد، مع إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة لاعتلاء منصات التتويج ورفع راية الدولة في مختلف المحافل.

من جانبه، أكد ماجد سلطان الجوكر، الأمين العام للاتحاد، أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تعزيز مكانة اللعبة وتوسيع انتشارها، عبر استقطاب المزيد من الأندية والمراكز لمزاولة رياضتي البليارد والسنوكر، مع التركيز على تأسيس قاعدة قوية من الناشئين وصقل المواهب المميزة لضمان جيل قادر على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعزز شراكته مع المجالس الرياضية والمؤسسات المعنية في الدولة لضمان تكامل الجهود وتوفير البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة.

وأوضحت الدكتورة سارة عبدالله حنضل، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد، أن دعم المرأة في المجال الرياضي يمثل نهجاً راسخاً لدولة الإمارات، مؤكدة أن إطلاق منتخب وطني للسيدات في البليارد سيكون خطوة إستراتيجية لترسيخ حضور المرأة محلياً ودولياً.

وأضافت أن اللجنة تعمل على إعداد برامج تدريبية وبدنية ونفسية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب تنظيم بطولات ومسابقات استكشافية، وحملات إعلامية وترويجية لتحفيز الفتيات على الانضمام، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى اللاعبات وتعزيز سمعة الرياضة النسائية الإماراتية.