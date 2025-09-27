أمين عام مجلس التعاون ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان تعزيز العلاقات

نيويورك في 27 سبتمبر / وام / استعرض معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون وأوزباكستان وسبل تنميتها وتوطيدها.

وأعربا عن تطلعهما للقمة القادمة بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وقادة آسيا الوسطى في مدينة سمرقند خلال العام المقبل، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات خطة العمل المشترك بين المجلس ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027.

وبحث الجانبان خلال لقاء على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك آخر التطورات في المنطقة، وأكدا ضرورة إنهاء الأزمة في غزة ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

-خلا-.