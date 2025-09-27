شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "كن مستعدًا" بالتعاون مع الشركاء

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / نفذت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي مبادرة "كن مستعدًا" بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مركز “هيلث تك” التابع لمجموعة برجيل الطبية، ضمن مبادرات عام المجتمع لتعزيز الوعي الصحي لدى منتسبيها ورفع جاهزيتهم في التعامل مع المواقف الصحية الطارئه.

وأكد العقيد مهندس بطي نايع المهيري مدير إدارة الخدمات الطبية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة وجهودها في تعزيز جودة الحياة والصحة والسلامة المجتمعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التوعية والوقاية.

وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية المشاركين في التعامل مع المواقف الصحية الطارئة من خلال ورش عملية وتطبيقية تناولت الإسعافات الأولية، والتعامل مع الإصابات المفاجئة، وأهمية الفحص الصحي المبكر، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات الطبية التي تسهم في سرعة الاستجابة.