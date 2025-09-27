"أكاديمية فاطمة بنت مبارك" تستضيف "تجارب الأداء" لألعاب القوى في أبوظبي

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، اعتماد برنامج "تجارب الأداء"، لاكتشاف مواهب اللاعبين من عمر 12 سنة فما فوق، في مضمار ألعاب القوى بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتعاقد مع الخبير الأسترالي ستيفن ريبون مديراً فنياً للنادي.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، في تصريح اليوم، انطلاق برنامج "تجارب الأداء" لاكتشاف المواهب خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، وصولاً إلى مناطق أخرى في العين والظفرة حسب الخطة المعتمدة.

ووصف الزعابي التعاقد مع ريبون، بأنه يتماشى مع إستراتيجية النادي، لتطوير الأداء الفني للاعبين وصقل المواهب الوطنية، وإضافة نوعية للنادي ولرياضة ألعاب القوى في دولة الإمارات.

وأضاف أن الخبير الأسترالي يمتلك رصيداً كبيراً من التجارب الدولية، مع أبطال عالميين وأولمبيين صعدوا إلى منصات التتويج، بالإضافة إلى تدريب منتخبات عالمية مثل أستراليا، وبريطانيا وفنلندا، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية للاعبي ولاعبات النادي خلال الفترة المقبلة.

بدوره عبر الخبير الأسترالي عن ثقته في المواهب الواعدة في دولة الإمارات، ونادي أبوظبي لألعاب القوى، وحرصه على أن يكون تطويرها من ضمن أولوياته القصوى خلال المرحلة المقبلة.