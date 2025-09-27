انطلاق الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو "بدون بدلة"

الفجيرة في 27 سبتمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات "بدون البدلة"، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وسط مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهد اليوم الأول نزالات في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، حيث برز الأداء المميز للاعبين الناشئين الذين قدّموا عروضاً قوية تعكس إمكاناتهم العالية في منافسات "بدون البدلة".

وأثبت المشاركون قدرتهم على التعامل بذكاء مع المواقف المختلفة على البساط، معتمدين على المرونة وسرعة البديهة والتكتيك العالي.

ومع نهاية اليوم الأول، واصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تمسكه بالصدارة، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث.

حضر المنافسات سعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وعلي قدور مدير فرع الفجيرة سيتي سنتر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري إن الجولة السابعة من البطولة ترجمت بوضوح حجم التطور الذي يشهده قطاع المراحل السنية في الدولة، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين الصغار يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق للعبة، ويؤكد أن لدينا قاعدة قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن هذه البطولة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة وسيلة لبناء القيم وتعزيز الهوية الوطنية.

ولفت إلى أن ما شاهدناه اليوم في الفجيرة يتجاوز حدود المنافسات الرياضية؛ بل يشكل احتفاء وطنيا يجمع اللاعبين وأسرهم تحت سقف واحد، موضحاً أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تؤكد أن هذه الرياضة أصبحت جزءاً من نسيج المجتمع، وتنشر قيماً نبيلة مثل الصبر والتحمل والانضباط، وتبني جسوراً بين مختلف إمارات الدولة.

من جانبه قال أنتونيو إناشيو مدرب نادي شباب الأهلي إن لاعبي فئات تحت 12 و14 و16 عاماً قدموا أداء مقنعا، حيث أثبتوا أنهم يمتلكون مقومات المنافسة على أعلى المستويات، وما يميزهم ليس فقط الجانب البدني، بل قدرتهم على قراءة المواقف داخل البساط بسرعة واتخاذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة، وهو ما يمثل جوهر منافسات “بدون البدلة”.

وتتواصل منافسات الجولة السابعة غداً مع نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، حيث يُنتظر أن تحسم هوية بطل فئة "بدون البدلة" للموسم الحالي.