"منتخب الجودو" يختتم مشاركته بنزالي "الوزن الثقيل" في "جراند بري" بالصين غدا

بكين في 27 سبتمبر/ وام / يختتم منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة "جراند بري" في الصين غدا، بنزالي "الوزن الثقيل"، للاعب ظفار كوستوف مع الفائز من لقاء الياباني جرين كيتو، والصيني شين ياجي في منافسات وزن 100 كجم، واللاعبة يليز ليتيف مع لاعبة منتخب الصين تايبيه هسو وانج في وزن "تحت 78 كجم".

وشهدت منافسات تمهيدي وزن "الخفيف المتوسط" اليوم، فوز اللاعب ناجي يزبيك، على الصيني لين جاوا "تحت 73 كجم"، قبل أن يخسر أمام لاعب طاجكستان مسعودي أحمد، ثم حقق الفوز مجدداً أمام كوان باريسي لاعب كازاخستان، لينافس على الميدالية البرونزية في نزاله أمام التركي إيدر توكتاي.

كما حقق اللاعب عمر مراد الفوز على لاعب الاتحاد الدولي كاليين كليم في تمهيدي "وزن تحت 81 كجم"، ثم خسر أمام بطل اليابان هوجو يوشيتو، وانتقل إلى دور الترضية وتعرض للخسارة أمام لاعب طاجكستان مخمد بيكوف.