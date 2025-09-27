انطلاق المؤتمر السنوي السادس لجمعية الإمارات للأورام بدبي

دبي في 27 سبتمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لجمعية الإمارات للأورام، الذي أقيم بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويعد من أبرز المنصات الطبية والعلمية في المنطقة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والأطباء المتخصصين في مجال الأورام والباحثين من 20 دولة، إلى مناقشة أحدث ما توصل إليه الطب في مجال تشخيص وعلاج السرطان، وتعزيز التعاون البحثي والعلمي في هذا التخصص الحيوي.

وتضم فعاليات المؤتمر أكثر من 50 جلسة علمية يقدمها 120 متحدثاً من الخبراء والمختصين العالميين والاقليميين والاماراتيين، وتتناول جميع أنواع السرطان في مسارات علمية منفصلة كل على حدة، ومجموعة من ورش العمل تغطي مختلف جوانب طب الأورام، إضافة إلى مشاركة خاصة لكبريات شركات الأدوية العالمية عبر المعرض المصاحب للمؤتمر، ما يجعل المؤتمر منصة خصبة ومتكاملة لتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام ورئيس المؤتمر في كلمة الافتتاح إن المؤتمر، بات منصة علمية إقليمية تجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب في مكافحة السرطان، ويعكس التزام الإمارات بتعزيز الابتكار الطبي وتبني أحدث العلاجات والتقنيات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وأشار إلى أن المؤتمر يجمع تحت مظلته أبرز العقول الطبية لمناقشة أحدث التوجهات العلمية والسريرية في علاج السرطان، ويؤكد أهمية دور الإمارات الريادي في تعزيز الأبحاث والابتكارات الطبية التي تُسهم في تحسين نتائج علاج المرضى وجودة حياتهم.

وتضمن اليوم الأول للمؤتمر فعاليات لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ركزت على دور الفرق الطبية متعددة التخصصات في دولة الإمارات، قدمتها الدكتورة بثينة المهيري من إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، إلى جانب جلسة حول التجارب السريرية المتقدمة في سرطان الرأس والعنق والثدي.

وناقش المشاركون في المؤتمر خلال جلسة محورية الابتكار في مجال الأورام، تضمنت محاضرات حول أحدث إستراتيجيات العلاجات الجينية والمناعية، منها "استهداف الجينات غير القابلة للعلاج" و"الاكتشاف المبكر للسرطان عبر اختبارات الدم"، بالإضافة إلى عرض تقنية “Ga-68 FAPI PET” كأداة واعدة في الطب الشخصي، كما تطرقت الجلسة إلى آفاق جديدة في علاج الأورام الدماغية، وتم تسليط الضوء على التطعيمات المتعلقة بأمراض السرطان وعلاجات الخلايا التائية الواعدة.

وشهدت جلسة في المؤتمر مرض سرطان الرئة، مناظرة علمية حول علاج المرحلة الأولى من سرطان الرئة ذي الطفرات، حيث قدم الأطباء المختصون محاضرة حول دور المؤشرات الحيوية في تحسين فعالية العلاج المناعي، وناقشوا دور الجراحة في عصر العلاجات المناعية المساعدة، بالإضافة إلى مستجدات علاج سرطان الرئة صغير الخلايا.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر أطلقت شركة "تاكيدا" العالمية للأدوية الحيوية، علاجا فمويا جديدا لسرطان القولون والمستقيم النقيلي “mCRC” في الإمارات، حيث يعد هذا العلاج الخالي من العلاج الكيميائي أول ابتكار يتاح لمرضى سرطان القولون والمستقيم النقيلي في الدولة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتوزعت جلسات المؤتمر على عدة محاور تخصصية غطت سرطان البروستاتا، والجهاز الهضمي، والأورام النسائية، وأورام الجهاز العصبي المركزي، وأورام الكبد.

وكرمت جمعية الإمارات للأورام ضمن فعاليات المؤتمر 24 فائزا من دول المنطقة والعالم لأبحاثهم ومساهماتهم الطبية في مجال أبحاث السرطان.

وتم تكريم طبيب الأورام الإماراتي الراحل الدكتور محمد العلي، كما تم تكريم عدد من محاربي مرض السرطان.