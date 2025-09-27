"زلزال" و"الصاروخ 1" يفوزان بسباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً

دبي في 27 سبتمبر/ وام / توّج القارب "زلزال" لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، فيما فاز القارب "الصاروخ 1" لمالكه مروان سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بلقب فئة الناشئين، في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، معلناً انطلاقة الموسم الرياضي الجديد لسباقات النادي.

وأقيم السباق في منطقة جميرا بمشاركة 42 قارباً، أنهى منها 41 مسار المنافسة الذي استغرق 35 دقيقة من الانطلاق وحتى خط النهاية.

وشهدت المنافسات حضوراً لافتاً من أبناء الإمارات من فئتي الشباب والناشئين الذين قدموا مستويات قوية عكست جاهزيتهم للموسم الجديد.

وفي فئة الشباب، حل القارب "العديد" لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي في المركز الثاني، وجاء القارب "مرعب" لمالكه صالح محمد الحمادي وبقيادة النوخذة زايد صالح الحمادي ثالثاً.

أما في فئة الناشئين، فقد حل القارب "سراب" لمالكه محمد سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي ثانياً، بينما جاء القارب "المر" لمالكه إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي وبقيادة النوخذة ماجد فهد العديدي في المركز الثالث.

وتوّج محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أن السباق كشف عن مستويات مبشرة تبعث على التفاؤل بموسم حافل بالمنافسات القوية، ومواصلة ترسيخ رياضة القوارب الشراعية التقليدية بين الأجيال وصقل المزيد من النواخذة والبحارة المتمرسين.