فعاليات متنوعة في جولة الحلقات التسجيلية لبرنامج "شاعر المليون"

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / شهدت جولة الحلقات التسجيلية للموسم الثاني عشر من برنامج “شاعر المليون” الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تحت شعار “قصيدنا واحد”، مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس جماليات الشعر النبطي.

وخصصت الحلقة التسجيلية الأولى لمقابلات لجنة تحكيم البرنامج التي جرت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الماضي.

وشارك في الجولة 473 شاعراً، أجازت اللجنة 417 منهم، فيما نال 8 شعراء البطاقة الذهبية ليتأهلوا مباشرة إلى مرحلة المئة التي تسبق اختيار وإعلان قائمة الـ 48 شاعراً، وهم: عبدالرحمن فهد القوس، ويعقوب العتيبي، وناصر الناجي، ونواف راشد أبو نيان السبيعي، ونافع نفاع سفران الدلبحي العتيبي، ووليد ناصر محمد البحيح، وشاهر محمد اللغبة الشراري، ومريم علي محمد آل مبطي اليامي.

وافتُتحت الحلقة بأحاديث مع أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، والشاعر حمد السعيد، استعرضوا خلالها بداياتهم الأولى، مسترجعين اللحظات والمواقف التي مهّدت لانطلاقتهم في عالم الأدب والنقد، قبل أن تنطلق المقابلات حيث أسفرت قصائد الشعراء المشاركين في الجولة عن تنوع في المضامين، والأغراض الشعرية فعبرت عن مشاعر الحزن والفرح والرثاء والفخر.

كما شهدت الجولة إطلاق فقرة مبتكرة تمثلت في تحدٍّ بين الشعراء والذكاء الاصطناعي، طرح من خلاله أحد الشعراء أبياتاً شعريةً ليجاريها الذكاء الاصطناعي في الوزن والمعنى، لكن لم يُجز الشاعر أبيات المجاراة، نظراً لافتقار الردّ الصادر من الذكاء الاصطناعي إلى صحة الوزن والتعبير عن المعنى الصحيح.​​

وجاء “الاستوديو التفاعلي” ضمن الحلقة ليشكّل محطة غير تقليدية، أتاحت التفاعل المباشر وتبادل الآراء مع اللجنة الاستشارية للبرنامج، إذ يطل الاستوديو على استوديو المقابلات، موثقاً أبرز المواقف والانطباعات اللحظية، سواء من الضيوف أو من أعضاء اللجنة الاستشارية، ليمنح الجمهور نظرة عميقة وخلفية وافية عن مجريات المقابلات وما يدور خلف الكواليس.​

ومثلت فقرة “أعمدة النبط” ضمن الحلقة التسجيلية استراحة معرفية تناولت حياة الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود وإسهاماته الشعرية، بمشاركة الشاعرة والأكاديمية السعودية الدكتورة مها العتيبي، إلى جانب تسليط الضوء على ملامح النهضة العمرانية في المملكة عبر جولة في الأسواق التاريخية وإبراز حاضرها المزدهر ورؤيتها المستقبلية الطموحة.​

وأكد الشعراء الذين نالوا إجازة لجنة التحكيم، أن مشاركتهم في “شاعر المليون” تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الشعرية، لاسيما مع ما يسلطه البرنامج من ضوء إعلامي على تجاربهم الشعرية وقصصهم الملهمة، مشيرين إلى أن البرنامج لا يمنحهم فقط فرصة المشاركة في حدث يعد الأكبر في مجال الشعر النبطي، بل يفتح لهم أيضاً أبواب التواصل مع جمهور الشعر في مختلف الدول.

فيما عبّر الشعراء الذين لم يُجازوا عن تقديرهم للملاحظات النقدية الدقيقة التي رفدتهم بها لجنة التحكيم مؤكدين أنها تشكّل دافعاً حقيقياً لهم لتطوير أدواتهم الشعرية وصقل موهبتهم، وأن هذه التجربة تمثل بالنسبة لهم إضافة قيّمة وخبرة نوعية ستؤهلهم للمشاركة بثقة أكبر في المواسم المقبلة من البرنامج.

وتُعرض الحلقة التسجيلية الثانية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.