رئيس الدولة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"

أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي - OpenAI " المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره.

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي - إلى إمكانات تعزيز التعاون بين الشركة ونظيراتها من المؤسسات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبحوثها وتطبيقاتها في دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية الدولة تجاه المستقبل وطموحاتها في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تخدم خططها التنموية وسعيها إلى ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة..إضافة إلى تعزيز ريادتها العالمية في هذا المجال وإتاحة فرص جديدة للتعاون والابتكار في مختلف مجالات العمل في القطاعين العام والخاص.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" تقديره لرؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وشراكاتها العالمية المتميزة في هذا المجال الحيوي.

وكانت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قد منحت سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي"، الدكتوراة الفخرية الأولى تقديراً لدوره المؤثر وجهوده في مجال الذكاء الاصطناعي

حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي و معالي أحمد تميم الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.