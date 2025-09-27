تواصل فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

كلباء في 27 سبتمبر/وام/ تواصلت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و تنظمه دائرة الثقافة، بالمركز الثقافي في كلباء حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وحضر الفعاليات الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بكلباء، وسعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، وعدد من الضيوف.

وسلطت عائشة الكديد من خلال مادة فيلمية الضوء على جانب من ملامح الدورة الماضية و الفترة التحضيرية التي سبقت الدورة الحالية من المهرجان الذي أسس عام 2012، بهدف اكتشاف وتأهيل المواهب المسرحية، وإثراء المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية.

يرأس لجنة التحكيم الفنان الإماراتي وليد عمران، وتضم المخرج السوري تامر العربيد، والمخرج المغربي هشام شكيب، والممثلة المصرية إيناس عزت، والممثل الإماراتي عبدالله الخديم.

وعرض فيلم تسجيلي قصير أبرز جوانب من المسيرة الإبداعية الزاخرة لـ "شخصية المهرجان" الفنان عبدالحميد البلوشي.

وانطلق برنامج عروض اليوم الأول بمسرحية “الحافلة” المعدة عن نص يحمل العنوان نفسه للكاتب ستانيسلاف ستراتييف، وهي من إخراج فاخر أبوزهير، .

وامتدح المتحدث الرئيسي في الندوة النقدية التي تلت العرض، الفنان التونسي مكرم السنهوري؛ جهود المخرج، وأشاد بحيوية وتناغم الممثلين.

وجاء العرض الثاني بعنوان “المشهد الأخير” عن نص “الخلق الفني” للال نوريس، وأخرجه أسامة داود، يحاور العمل العلاقة المعقدة بين الفنان والشخصيات التي يصنعها في أعماله الإبداعية.

وطرح الفنان الأردني يزن عيد، الذي تحدث في الندوة النقدية الخاصة بالعرض، مجموعة من الأسئلة حول الخيارات البصرية والسمعية للمخرج، مثمناً جهود الممثلين.

ويستضيف مقر جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح غدا، الملتقى الفكري المصاحب تحت عنوان “دور المسرحيات القصيرة في تطوير المهارات الإخراجية” .

ويشارك في الملتقى أشرف الرابحي وريان القيرواني من تونس، وياسين الهواري المغرب، ومخلد راسم من العراق، ويدير جلساته كمال هلالي من تونس، وعادل مديح من المغرب.