فوز مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لندن في 27 سبتمبر/ وام/ فاز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1 اليوم، في ملعب الاتحاد بالاسبوع السادس من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذه النتيجة إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وضمن الجولة ذاتها أوقف كريستال بالاس انتصارات ليفربول بالفوز عليه 2-1 في ملعب سيلهرست بارك، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وفاز برينتفورد على مانشستر يونايتد 3-1، وفاز برايتون على تشيلسي 3-1، وتعادل ليدز مع بورنموث 2-2.