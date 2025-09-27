منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم

الدوحة في 27 سبتمبر/وام/ تأهل منتخب الإمارات للناشئين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك رغم خسارته اليوم أمام نظيره القطري 0 - 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة المجموعات من البطولة.

وكان منتخب الإمارات للناشئين قد فاز في الجولة الأولى على نظيره العماني 1-0، وفي الثانية على نظيره اليمني 2-1.