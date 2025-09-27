نادي الشارقة يفوز على فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في كرة اليد

القاهرة في 27 سبتمبر/ وام / حقق نادي الشارقة إنجازاً تاريخياً لكرة اليد الإماراتية في ظهوره الأول ببطولة العالم للأندية لرجال كرة اليد “سوبر جلوب 2025”، والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، من 26 سبتمبر حتى 2 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية عالمية من أبطال القارات، وذلك عقب تغلبه على فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي بنتيجة (35-30) في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بافتتاح المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ليتصدر الشارقة ترتيب المجموعة قبل مواجهته مع بطل أوروبا ماغديبورج الألماني بعد غد الأحد.

ويتواجد فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية في المونديال بالمجموعة الأولى بجوار ماغديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي فيما تضم المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الإسترالي، وتضم المجموعة الثالثة أندية الزمالك المصري وبرشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي.

ووفق لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات

الثلاث المقعد المتبقي للمربع الذهبي، بينما تخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.