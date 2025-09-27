النصر يفوز على القادسية ويتصدر مجموعته في البطولة العربية لكرة السلة

دبي في 27 سبتمبر/وام/احتل فريق النصر قمة المجموعة الأولى في النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة راشد بن حمدان، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي بتغلبه على القادسية الكويتي 91-88، في مباراة قوية، ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة، التي يشارك فيها 16 نادياً عربياً.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق فريق حمص الفداء السوري انتصاره الأول بفوزه على شعب حضرموت اليمني 100-81.

وفي المجموعة الثانية، حقق أهلي طرابلس الليبي فوزه الثاني على التوالي على حساب المنامة البحريني 103-78 ليتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، وضمن ذات المجموعة، اختتمت مباريات اليوم، بفوز الكويت الكويتي على الأنطوني اللبناني على 88-83.

وتتواصل منافسات البطولة غداً، حيث يلتقي الميناء اليمني مع كاظمة الكويتي، والسيب العماني مع العربي القطري في المجموعة الثالثة، فيما تجمع المباراتان الأخيرتان بين البشائر العماني والحكمة اللبناني، والريان القطري مع الوحدة السوري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.