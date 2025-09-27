ألمانيا تتجه لتسريع إقرار قواعد جديدة لمواجهة خطر الطائرات المسيرة

برلين في 27 سبتمبر / وام / أعلن ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، عن عزمه تسريع وتيرة العمل لإقرار قواعد قانونية جديدة هذا الخريف، تهدف إلى تحسين قدرة البلاد على التصدي للتهديدات المتزايدة من الطائرات المسيرة.

وأوضح الوزير، في تصريحات اليوم، أن القواعد المرتقبة ستركز على وضع أسس واضحة لعمليات رصد واعتراض، وحتى إسقاط الطائرات المسيّرة التي تحلق بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه الخطوة العاجلة على خلفية ازدياد عدد حوادث رصد تحليق مسيرات، كان آخرها ظهور "أسراب" فوق ولاية شليزفيج-هولشتاين، وهو ما اعتبره دوبرينت مؤشرا على ارتفاع مستوى التهديد.

وتتضمن الخطط المقترحة توسيع صلاحيات الجيش الألماني للسماح له بتقديم المساعدة للشرطة في عمليات الدفاع الجوي، مع التأكيد على أن تقييم درجة الخطر سيتم لكل حالة على حدة.

وكشف دوبرينت أيضا أنه سيجري محادثات حول هذا الملف مع نظرائه الأوروبيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

