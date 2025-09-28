"سايبر بدونيس" يتوج بلقب الرجال في بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد

العين في 28 أكتوبر /وام/ اختتمت مساء أمس، منافسات بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وأقيمت البطولة على "صالة هيلي"، بمنطقة العين على مدار 8 أيام، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ونظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 450 رياضياً ورياضية يمثلون 32 فريقاً من 7 دول.

وأحرز فريق "سايبر بدونيس" الروسي المركز الأول في منافسات الرجال "المستوى الأول"، وجاء ثانياً فريق "ذيبز العين"، وثالثا فريق أوكريليون الروسي، بينما شهدت بطولة السيدات "المستوى الأول"، فوز "أوكريليون الروسي " باللقب، وجاء فريق مسقط ثانياً، وفريق الظبي ثالثاً.

وتصدر فريق "ساند ستورمز" دبي منافسات "المستوى الثاني" لفئة الرجال، وجاء ثانياً فريق خنجر العماني، وثالثاً فريق جلاكسي نايت، بينما شهدت منافسات المستوى الثالث لفئة الرجال فوز فريق سايبر بدونيس باللقب، وجاء فريق نوماد المصري ثانياً، ومجان العماني ثالثاً، وحصد فريق "لويف 1" لقب المستوى الثاني لفئة السيدات، وجاء فريق جدة ثانياً، وستورمز أبوظبي ثالثاً.

وقال حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، إن المستويات الفنية العالية، والمشاركة الكبيرة، والأداء المميز للاعبين واللاعبات، يؤكد التطور اللافت لرياضة هوكي الجليد في الدولة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتخبات الوطنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي.