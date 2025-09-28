"الوطني الاتحادي" ينظم النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي 7 أكتوبر

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ ينظم المجلس الوطني الاتحادي، في 7 أكتوبر المقبل، بمفره في أبوظبي، النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون إلى جانب عدد من الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية من الدولة وخارجها، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.

ويعد المنتدى هو الأول من نوعه على صعيد الممارسات البرلمانية والتشريعية التي تفتح أبواب الحوار وتبادل المعارف والأفكار للتوصل إلى أفضل التشريعات وفق مسار منهجي يعتمد على خطوات علمية وعملية مدروسة، بمشاركة البرلمانيين والخبراء والفقهاء الدستوريين من المدارس والاتجاهات العلمية والمعرفية المختلفة؛ حيث خصصت النسخة الأولى منه لعام 2025م لبحث وتناول واستعراض أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستعراض أفضل الممارسات البرلمانية والتشريعية في أنظمته، والوقوف على تحديات التطبيق العملي لتشريعات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بإصدار مجموعة من أوراق العمل والمداخلات النقاشية وأهم التوصيات والنتائج التي يشهدها.

وتستهل أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تليها كلمة لمعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستعرض من خلالها العمل الخليجي المشترك في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وآلياته المستقبلية، ثم يقدم سعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورقة حول التعاون البرلماني الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وتنعقد بعد ذلك الجلسة الأولى للمنتدى التي تتناول "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع التحديات وآفاقه المستقبلية"، ويديرها سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة كل من سعادة الدكتورة إشراق الرفاعي، عضو مجلس الشورى السعودي، وسعادة وليد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور أحمد السعدي، عضو مجلس الشورى العماني، وسعادة صادق عيد آل رحمه، عضو مجلس الشورى البحريني، إلى جانب السيد محمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.

وتحت عنوان "نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي"، تنعقد الجلسة الثانية للمنتدى التي يتحدث خلالها مصمم ومؤلف "قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي" غابرييل مازيني، يلي ذلك انعقاد الجلسة الثالثة للمنتدى التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع عبر ورقة يقدمها المهندس ناصر الراشدي، ثم الجلسة الرابعة التي تتناول موضوع "الرئيس التنفيذي في عصر الذكاء الاصطناعي : قيادة التحول" عبر ورقتين يشارك في تقديمهما كل من سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة محمد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع رقمنة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة المهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ويديرها سعادة محمد الكعبي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

وتنعقد الجلسة الخامسة للمنتدى حول "الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال"، ويتحدث خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ثم تختتم الجلسات بكلمة يلقيها سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الدكتور النعيمي في تصريح له أهمية المنتدى البرلماني التشريعي الذي سيستمر في عقد جلساته دوريا لتناول القضايا والتحديات التشريعية التي يفرضها التطور في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، إلى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشاد بمشاركة الجهات المحلية وتعاونها في دعم جهود الأمانة العامة للمجلس خلال الأعمال التحضيرية للمنتدى.

من جانبه أشار سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة ورئيس اللجنتين التنفيذية والعلمية للمنتدى في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن تنظيم المنتدى يهدف إلى تعزيز حضور الإمارات على الخارطة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات العالمية في الشأن التشريعي والبرلماني، والإسهام في تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التشريعية ودعم مؤشر سيادة القانون في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استكشاف الفرص التشريعية واستشراف المستقبل في العمل التشريعي.

بدوره أوضح الدكتور عبد السلام الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة التنظيمية التي شكلت بموجب قرار من سعادة الأمين العام للمجلس والتي تضم سبعة عشر عضوا عملت بروح الفريق الواحد و اضطلعت بكافة المهام التي أوكلت لها على أكمل وجه وفرغت من التحضير لعقد المنتدى في الوقت المحدد مستفيدة من الخبرات المكتسبة على مدى فصول المجلس الوطني الاتحادي في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به مكتب الثقافة البرلمانية في إثراء خبرات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وموظفي الأمانة العامة للمجلس في كافة المجالات.