"الفجيرة للفنون القتالية" يتصدر فردي الناشئين في الجولة الافتتاحية لدولية أبوظبي

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ أحرز لاعبو ولاعبات الجودو بأندية الدولة، 44 ميدالية على مستوى الفردي لفئتي الناشئين والناشئات في ختام الجولة الافتتاحية لبطولة أبوظبي الدولية الأولى، أمس، بصالة الاتحاد الرئيسية في بني ياس بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان اليوم، أن نادي الفجيرة للفنون القتالية حصد 14 ميدالية في المركز الأول على مستوى الفردي لفئة الذكور تحت 18 سنة، بواقع 6 ذهبيات، وفضية، و7 برونزيات، وجاء نادي كلباء ثانياً برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتان، ونادي خورفكان ثالثاً محققاً 7 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضيتين، و4 برونزيات.

وأسفرت منافسات فردي الإناث تحت 15 سنة، عن فوز نادي كلباء لرياضة المرأة بالمركز الأول، محققاً 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً برصيد 6 ميداليات، بواقع، 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وثالثاً الشارقة الرياضي للمرأة، محققاً 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزية.

وتوج الفائزين محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد رئيس اللجنة المنظمة، وعيسى موسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان.