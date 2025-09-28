"رُوّاد " توافق على تمويل مشاريع جديدة في الشارقة

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / وافقت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" على طلبات تمويل 4 مشاريع ريادية جديدة في إمارة الشارقة بقيمة إجمالية بلغت 670 ألف درهم وذلك خلال اجتماعها السابع والثلاثين برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة .

وتوزعت المشاريع وفق المدينة إلى 3 مشاريع في مدينة الشارقة ومشروع واحد في مدينة كلباء، أما وفق نوع النشاط فقد جاءت 3 مشاريع في القطاع المهني (الخدمي) ومشروع واحد في القطاع التجاري وانقسمت المشاريع الحاصلة على الموافقة التمويلية إلى 3 مشاريع مملوكة لرائدات أعمال مواطنات في حين جاء المشروع الرابع لأحد رواد الأعمال المواطنين.

واستعرض الاجتماع موقف الرصيد التمويلي المتبقي لعام 2025 وقررت اللجنة رفع سقف التمويل المخصص للربع الرابع إلى مليون و500 ألف درهم .

و أكد المحمود أن الخدمات التمويلية التي تقدمها المؤسسة لدعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة هي بمثابة استثمار واعد وطموح يعزز مستقبل الاقتصاد الوطني ويصب في تمكين شبابنا لأن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات .

وبنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2025 فقد ارتفع إجمالي المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من المؤسسة إلى 16 مشروعًا بإجمالي قيمة تمويلية بلغ 3 ملايين و860 ألف درهم.