حميد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

دبي في 28 سبتمبر/ وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بنت سعيد محمد الكندي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي.