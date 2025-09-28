خورفكان تستضيف مؤتمرا لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة

خورفكان في 28 سبتمبر/ وام/ يطلق نادي خورفكان للمعاقين فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي، لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة، في الأول من أكتوبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويقام المؤتمر تحت شعار "النشاط البدني المستدام وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويستمر على مدار يومين بجامعة خورفكان، وينظمه نادي خورفكان للمعاقين، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

ويشهد مشاركة 9 خبراء دوليين من 8 دول عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية، يمثلون نخبة من العلماء والباحثين المهتمين بقضايا النشاط البدني المعدل على المستوى العالمي.

جاء الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي للجنة المنظمة صباح اليوم، في مقر النادي، بحضور سعادة عبدالله صالح النقبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور لؤي سعيد علاي النقبي رئيس اللجنة التنفيذية.

وأكد النقبي أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود، ورعايته المتواصلة لفئة أصحاب الهمم، كان له أثره الملموس في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم في جميع المجالات، لاسيما في المجال الرياضي، خصوصاً أن الرياضة وسيلة فاعلة للدمج المجتمعي، وتحسين جودة الحياة.

وقال الدكتور لؤي سعيد علاي النقبي، إن الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة لا يقتصر على توفير المنشآت الحديثة فحسب، بل يتعداه إلى بناء قدرات اللاعبين والمدربين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، آملاً أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق أوسع من التعاون الدولي، ببرامجه التدريبية المعتمدة، وما تشكله من إضافة نوعية للعاملين في المجال الرياضي والطبي والتربوي.