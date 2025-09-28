منتخب الترايثلون يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في البطولة العربية الإفريقية

القاهرة في 28 سبتمبر/ وام/ اختتم منتخب الإمارات مشاركته في البطولة العربية الإفريقية للترايثلون، التي أقيمت في مدينة الجلالة، بجمهورية مصر العربية، بتحقيق 3 ذهبيات وفضية.

وفي منافسات اليوم الأخير حصل اللاعب ماكسيميليان هون على ذهبية فئة تحت 15 عاما لمنافسات الدواثلون، فيما حصلت اللاعبة آنا شتاين على فضية الاكواثلون لفئة تحت 15 عاما أيضا.

وسبق أن حصل ثنائي المنتخب على ميداليتين ذهبيتين في منافسات الترايثلون.