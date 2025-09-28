" نادي الفتاة الرياضي الكويتي " بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ أحرز نادي الفتاة الرياضي الكويتي لقب النسخة الثانية من بطولة "كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات"، بعد فوزه أمس على فريق الأدعم القطري بنتيجة 67 – 56، في المباراة النهائية التي اقيمت في صالة نادي الجزيرة بأبوظبي.

كما نال فريق نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي من سلطنة عمان المركز الثالث.

وأقيمت البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وشهد الحفل الختامي حضور حمدان سعيد الزعابي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيس لجنة 3x3 ، و شيخة محمد الزعابي، رئيس قسم الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكدت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن البطولة أثبتت أهميتها كمنصة فاعلة لتعزيز حضور المرأة الخليجية في الساحة الرياضية، من خلال ما أظهرته الفرق من مستويات عالية وروح تنافسية تعكس التطور المتسارع للرياضة النسائية في المنطقة، مشيرةً إلى أن هذا النجاح يشكل دافعاً لمزيد من الإنجازات في المستقبل.