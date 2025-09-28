الوحدة يلتقي تراكتور الإيراني غداً في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة

تبريز في 28 سبتمبر/ وام/ يلتقي فريق الوحدة غداً مع فريق تراكتور سازي الإيراني الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، في استاد ياديجار، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2025-2026 للنخبة لمنطقة الغرب.

وكانت بعثة فريق الوحدة قد وصلت أمس، إلى مدينة تبريز استعداداً للقاء.

ويخوض الوحدة اللقاء مدعوماً بفوزه على الاتحاد السعودي 2-1 في الجولة الأولى، بينما تعادل تراكتور مع شباب الأهلي 1-1.

وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الأول في إيران، إذ تعادل مرتين وخسر أربع مرات.

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي بنظامها الجديد من خلال منافسات الدوري.

ويتصدر فريق الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة على الترتيب، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا يزال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

وفي بقية مباريات الجولة الثانية لمنطقة الغرب، يلتقي غدا أيضاً كل من ناساف الأوزبكي مع الهلال السعودي في ناساف، والغرافة القطري مع الشرطة العراقي في الريان، والدحيل القطري مع الأهلي السعودي في الدوحة.

وفي يوم الثلاثاء يلتقي السد القطري مع الشارقة في الدوحة، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي في جدة.