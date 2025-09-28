حملة " القلوب الصغيرة " تجري 1641 عملية للأطفال بنهاية 2024

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام، إن حملة "القلوب الصغيرة" التي انطلقت في 2009، تعد واحدة من أبرز الحملات الخارجية للجمعية، حيث يتم تسيير حملات طبية متخصصة إلى الدول المشمولة ببرامج المساعدات لتقديم العلاج للأطفال داخل بلدانهم.

وأوضح أن الجمعية نجحت بالتعاون مع الفريق الطبي المتطوع برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والولادة في إجراء 1641 عملية قسطرة وقلب مفتوح حتى نهاية عام 2024، في عشرات البلدان التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأشار الشيخ صقر القاسمي إلى أن قيمة الحملة تُقاس بما أحدثته من فارق ملموس في حياة الأطفال وأسرهم إذ أنقذت أرواحاً كانت مهددة بالموت المبكر ومنحت هؤلاء الصغار فرصة جديدة لينعموا بصحة مستقرة ومستقبل أفضل لتصبح حملة القلوب الصغيرة بدعم الفريق الطبي وبمساهمات ودعم المحسنين مثالاً حياً على كيفية توظيف العمل الخيري لخدمة قضايا إنسانية.

ولفت إلى أن ما يميز الحملة هو طابعها الميداني حيث تصل إلى أماكن تواجد المرضى في القرى والمناطق النائية، وأن هذا النهج أكد على الجهود التي تبذلها الجمعية ورسخ مكانة الإمارات كداعم حقيقي ورائد للمساعدات الإنسانية بشتى صورها.