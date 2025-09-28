‎دائرة التنمية السياحية بعجمان تختتم جولة ترويجية في الصين

عجمان في 28 سبتمبر/وام/ اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، جولة ترويجية في جمهورية الصين الشعبية، شملت مدن شانغهاي، هانغتشو، وشنزن، مسلطة الضوء على إمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وقال الهاشمي، "نحن سعداء بنتائج الجولة ومخرجاتها، إذ كانت بمثابة نافذة واسعة على عالم جديد من الفرص، كما سلطنا الضوء على تنوع عجمان السياحي، من الشواطئ الساحرة إلى المواقع الثقافية المميزة والخدمات الفندقية المتكاملة .

وأسفرت الجولة عن عقد شراكات جديدة مع أبرز رواد القطاع السياحي الصيني، وتعزيز القنوات الترويجية لعجمان في السوق الصينية، إلى جانب تلقي دعوات لمبادرات مشتركة في مجال السياحة المستدامة، ما يسهم في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للعلاقات المستقبلية بين البلدين.