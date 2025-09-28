الإمارات الأكثر جاذبية عربياً للاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة 2025

الكويت في 28 سبتمبر / وام/ كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم، من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمت الإمارات ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69%من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83%، ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82% من الإجمالي.

وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية تتمثل في، "قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025"، أن دولة الإمارات تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة في خلال 22 عاماً، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة في كل مؤشر على نحو 25% من عدد المشاريع المنفذة، و40% من التكلفة الاستثمارية، و38% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة أكواباور السعودية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 20 مشروعاً مثلت 6% من الإجمالي، فيما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10% من الإجمالي، بينما حلت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة، مثلت نحو 5.2% من الإجمالي.

وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط هي، الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار بما يمثل نحو 32% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، تلتها كل من المغرب ومصر والجزائر على التوالي.

ورجح ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في المنطقة العربية (15 دولة) بمعدل 4.2% لتتخطى 1500 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 1754 تيراواط في الساعة عام 2030، كما أشار إلى تركز جغرافي كبير في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة، حيث تستحوذ 5 دول هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر على 74% من إجمالي كمية الكهرباء المولدة في المنطقة بنهاية عام 2025.

كما أوضح التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بمعدل 3.5% إلى 1296 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على 74% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة بما يوازي نحو 958 تيراواط في الساعة.

وتوقع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1% إلى 8.6 آلاف كيلوواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 ألف كيلو واط في الساعة عام 2030.

وعلى صعيد تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 8% إلى نحو 39.2 مليار دولار عام 2024 (استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81% منها)، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9% إلى نحو 7.6 مليارات دولار والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 78% من مجمل الواردات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 24.7 مليار دولار، وتصدرت تركيا كأكبر مصدر للكهرباء للمنطقة بقيمة 446 مليون دولار، بينما تصدرت الولايات المتحدة المقدمة كأكبر مصدر لمعدات توليد الطاقة للمنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار.

وأوضح أن أهم 10 دول مستوردة من المنطقة استحوذت على 58% من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 4.4 مليارات دولار، وتصدرت ليبيا المقدمة كأكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار، بينما تصدرت فرنسا المقدمة كأكبر مستورد لمعدات توليد الطاقة من المنطقة بقيمة 593 مليون دولار.