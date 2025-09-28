"حمدان للعلوم الطبية والتربوية" تبدأ عمليات تحكيم مسابقة "مبتكرون 2025"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عمليات التحكيم لمسابقة "مبتكرون 2025"، في دورتها الثامنة، والتي تواصل رسالتها في تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة.

وانطلقت جلسات التحكيم بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء لجان التحكيم. و بلغ عدد الفرق المسجلة في المرحلة الأولية 160 فريقًا، استوفى منهم 80 فريقًا شروط المشاركة، بزيادة 70% عن الدورة السابقة .

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة أصبحت اليوم نافذة وطنية راسخة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى الشباب، و تشكّل رحلة متكاملة تبدأ من بلورة الفكرة ووصولًا إلى تطويرها كمشروع عملي قابل للتطبيق" . وأضاف أن الأرقام المتنامية من المشاركات التي نراها سنةً تلو أخرى تؤكد ثقة المجتمع بالمؤسسة وبرسالتها، ونحن ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم للمبتكرين الشباب ليكونوا جزءًا فاعلًا في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار".

وتشمل عمليات التحكيم تقييم المشاريع وفق معايير دقيقة تراعي مستوى الإبداع، وقابلية التطبيق، وأثر الابتكار في خدمة المجتمع.

وستتوج هذه المرحلة بالإعلان عن الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية، تمهيدًا لحفل التكريم الرسمي الذي ستقيمه المؤسسة مطلع العام المقبل، والذي سيتضمن معرضًا لأبرز المشاريع المشاركة.