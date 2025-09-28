نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو ويكرم الفائزين

الفجيرة في 28 سبتمبر/ وام/ شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، ختام بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو لمنافسات "بدون البدلة" في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وكرّم نجل سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في ختام منافسات البطولة التي تحظى بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وحظيت البطولة على مدار يومين نزالات تنافسية لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما تضمن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وتعدّ البطولة واحدة من أبرز البطولات الرياضية المحلية التي تعزز التنافس الرياضي والقيم المرتبطة برياضة الجوجيتسو وتسهم في انتشارها في المجتمع.

حضر نزالات اليوم الختامي سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وحميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، مدير إدارة التدريب الرياضي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد ناصر عامر، مدير مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دبا.