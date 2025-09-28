مشاركة خليجية متميزة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة في 28 سبتمبر / وام / يحتضن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات عدداً من كبرى شركات الذهب وتصميم المجوهرات في منطقة الخليج العربي، في حضور خليجي لافت .

ويوفر المعرض للشركات الخليجية والعالمية مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة، حيث تحرص أكبر متاجر الذهب العريقة في الصناعة على المشاركة السنوية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها أمام جمهور واسع من التجار والزوار الباحثين عن كل ما هو جديد في عالم المجوهرات الفاخرة انطلاقاً من الشارقة.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المشاركة الخليجية النوعية في المعرض تؤكد الدور البارز لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات كمنصة مهمة تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتبرز جهود الجيل الجديد من المصممين وأصحاب الأعمال الخليجيين وقدراتهم على تقديم رؤية مبتكرة تمزج بين التراث والحداثة، وتثبت للعالم أن بريق الذهب الخليجي وقيمته تكمن في العمق التراثي للتصاميم .

وأضاف أن المشاركة الخليجية الواسعة في المعرض خطوة استراتيجية للشركات الخليجية العاملة في قطاع الذهب، لأن المعرض يمثل بوابة عالمية تتيح التعرف على احتياجات السوق المحلية بجانب الوصول إلى شريحة أوسع من المشترين والتجار من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أهمية الاشتراك بعرض التصاميم الخليجية على منصة واحدة مع العلامات التجارية العالمية لتأكيد الجودة والقدرة على المنافسة .

وأشاد ممثلو الأجنحة المشاركة من دول الخليج بمستوى الإقبال المميز على المعرض، مؤكدين حرصهم على المشاركة فيه مرتين سنوياً، حيث يتيح لهم عرض أحدث التصاميم .

