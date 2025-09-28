" مسيرة التميز" يعزز ثقافة التفوق في الميدان التربوي

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام /نظّمت جائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ، اليوم، ملتقى مسيرة التّميّز "نلتقي لنرتقي ونتميّز"، في مركز 06 التجاري بالشارقة، الذي شكّل منصة متميزة لنشر ثقافة الإبداع، وترسيخ قيم التّميّز في الميدان التّربويّ .

واستقطب الملتقى حضورًا متنوّعًا من كافة فئات المجتمع التعليمي من طلاب ومعلمين وقادة تربويين ومؤسسات تربوية وأولياء أمور، وحضور متميّز من المجتمع المحليّ، وعدد لافت من المرشحين الراغبين في التقدّم للجائزة.

وحرصت الجائزة في الملتقى على دعم المتميّزين، ونشر ثقافة التّميّز والإبداع والابتكار، حيث التقى الجمهور بالفائزين وبمدربي الجائزة عبر محطات تفاعلية مبتكرة، موفرة للزوار فرصة التعرف على فئات الجائزة ومعاييرها، والاطلاع على تجارب المشاركين السابقين والمدربين المختصين، فضلاً عن الإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بآليات الترشح والتقديم للجائزة.

وتنوّعت فعاليات الملتقى لتشمل جلسات حوارية مع مجموعة متميزة من الفائزين السابقين، حيث شاركوا تجاربهم واستعرضوا قصص نجاحهم.

حضر الملتقى ه سعادة علي الحوسني، المدير العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب نخبة من مسؤولي المؤسسات التعليمية والتربويين، ومجموعة من الطلبة المتميّزين من مركز أطفال الشارقة.

وأكد الحوسني أن الملتقى يمثل خطوة استراتيجية لتنمية ثقافة التميّز، ويساهم في بناء بيئة تعليمية محفّزة ترتكز على الجودة والابتكار.