"الوطني الاتحادي" يشارك في قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

أبو ظبي في 28 سبتمبر/ وام/ يشارك المجلس الوطني الاتحادي في القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، في مدينة كلينموند بجمهورية جنوب أفريقيا.

وتمثل المجلس سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال القمة التي تُعقد تحت عنوان "تسخير الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق التضامن والمساواة والاستدامة على الصعيد العالمي"، وفي اجتماع النساء البرلمانيات الثاني المصاحب لها .

كما يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وتناقش قمة الرؤساء في أربع جلسات عمل، موضوعات، تعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث والاستجابة لها، وضمان إدارة مستدامة للديون في الدول ذات الدخل المنخفض لدعم النمو الشامل، وتعزيز آليات التمويل من أجل انتقال عادل ومنصف للطاقة في الدول النامية، والاستفادة من المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

فيما تناقش جلسات النساء البرلمانيات موضوعات، إدماج المنظور الجندري في برامج تعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث والاستجابة لها، وإشراك المرأة في تعبئة التمويل من أجل انتقال عادل للطاقة، وإعداد برامج تراعي الاعتبارات الجندرية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعبئة الموارد وتمويل التعاونيات والمشاريع الزراعية المملوكة للنساء.