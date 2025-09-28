"أبوظبي للرياضات المائية" يختتم بطولة سويم فور لايف ماسترز

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية اليوم، منافسات بطولة سويم فور لايف ماسترز، والتي أقيمت في مسبح النادي بمشاركة 160 سباحا من 31 فريقا تنافسوا في 24 سباقا متنوعا.

وجاءت البطولة تأكيدا لجاهزية النادي في تنظيم ألعاب الماسترز التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر فبراير من العام المقبل.

شهدت المشاركات نخبة السباحين والسباحات من مختلف الأعمار، بداية من 18 عاما وحتى 51 وما فوق، وسط حضور مجتمعي كبير، وذلك لمسافات 50م، و100م، و200م للسباحة الحرة، والظهر، والصدر، والفراشة، والمتنوعة.

وتوج الفائزين علي خليل الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد المصعبي مدير قسم اندية الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي.