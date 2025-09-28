ماجديبورج الألماني يفوز على الشارقة في مونديال كرة اليد ويتأهل لنصف النهائي

القاهرة في 28 سبتمبر/ وام/ فاز فريق ماجديبورج الألماني على الشارقة 36-26 اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم لكرة اليد للأندية المقامة حاليا في صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية .

وبذلك يتأهل الفريق الألماني إلى نصف النهائي على أن ينتظر فريق الشارقة نتيجة مباراتي الزمالك والأهلي المصريين أمام برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، لتحديد موقفه من التأهل لنصف النهائي أو اللعب للمنافسة على أحد المركزين الخامس أو السادس.

وحسب لوائح البطولة يتأهل المتصدر من المجموعات الثلاث مع تأهل أفضل ثان إلى نصف نهائي مونديال الأندية وتمنع لوائح المسابقة أن يلتقي فريقان من المجموعة نفسها في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن فريق الشارقة سجل حتى الآن في البطولة 61 هدفا واستقبل 66 هدفا.